Camionisti scendono in strada a Bruxelles

I camionisti di alcuni paesi dell'Est Europa, Bulgaria in primis, sono scesi in strada a Bruxelles giovedì per protestare contro il progetto europeo di riforma delle condizioni di lavoro nel trasporto merci. Contestata la previsione dell'obbligo per i camionisti a fare pause mensili nei loro paesi di origine e ricevere un salario in linea con i paesi UE in cui operano le società di trasporto.