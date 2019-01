L'Onu all'Australia: "Accogliete Rahaf"

Per Rahaf l'Australia è più vicina. Il Paese ha fatto sapere che sta considerando "molto seriamente" la concessione in tempi brevi di un visto per motivi umanitari. Questo perché nelle ultime ore l'Agenzia Onu per i rifugiati è intevenuta a favore della ragazza, raccomandando il suo trasferimento.

Rahaf Mohammed al-Qunun ha 18 anni. Sui social le sue richieste d'aiuto sono diventate virali. Ha raccontato di essere in pericolo di vita dopo la sua rinuncia all'Islam. In fuga dalla sua famiglia e dall'Arabia Saudita, è stata bloccata dalle autorità thailandesi a Bangkok, dove stava facendo scalo per raggiungere l'Australia.

Invitata a imbarcarsi su un aereo per il Kuwait, dove in quel momento si trovava parte della famiglia, la giovane si è barricata in un albergo dell'aeroporto. Il padre e il fratello l'hanno raggiunta, ma lei si è rifiutata di incontrarli.