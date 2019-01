Germania: cyber-attacco, fermato un giovane

C'è un arresto nel caso del cyber-attacco che ha portato alla pubblicazione in rete dei dati personali di figure pubbliche e politici in Germania. Si tratta di un giovane studente dell'Assia di 20 anni che ha confessato. Nel mese di dicembre sono stati diffusi su twitter i numeri di telefono, i riferimenti delle carte di credito e dei conti correnti di almeno 1.000 persone tra cui anche giornalisti e attori. L'appartamento del giovane è stato perquisito e i dettagli dell'operazione saranno resi noti dalla Procura Generale.

Una violazione della privacy che ha anche incluso figure importanti tra cui la cancelliera Angela Merkel e il presidente tedesco. Un attacco iniziato già a Dicembre ma emerso soltanto adesso. L'agenzia per la sicurezza informatica ne era al corrente ma non avrebbe informato la polizia.

Nonostante tutto - non c'è ancora sollievo per le persone colpite come ha spiegato il ministro dell'interno che ha chiarito che il governo offrirà piu protezione in rete , ma non sarà mai in grado di garantire la sicurezza totale.