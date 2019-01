Regno Unito: crolla il mercato delle auto

Crolla il mercato delle auto nel Regno Unito trascinato dal calo delle vendite di auto diesel, in seguito al rialzo delle tasse deciso dal governo e complice la paventata messa al bando del gasolio in nome dell'ecologia. Cresce solo la vendita di auto ibride ed ecologiche ma non abbastanza per sopperire il calo complessivo. Oltre al crollo del mercato interno le aziende del settore automobilistico, che impiega 850mila persone, temono la Brexit.

Anche in Italia il settore è in calo mentre cresce in Spagna dell'8 percento e in Francia del 4,7 percento.