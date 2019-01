Svezia: ricovero per sospetto caso di ebola

Torna lo spettro dell'ebola in Europa e stavolta fa tremare la Svezia. È stato ricoverato d'urgenza ad Uppsala un uomo con sintomi compatibili con il virus dell'ebola: febbre alta, sangue nel vomito. Il paziente è in isolamento e solo stasera si saprà la diagnosi. L'uomo è da poco rientrato da un viaggio in Burundi ma il Paese attualmente non è colpito da alcuna epidemia, diversamente dall'est del confinante Congo, dove la febbre emorragica continua a fare vittime.