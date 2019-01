Pechino minaccia Taiwan: non escluso l'uso della forza

Era il 1979, Pechino iniziava a scongelare le relazioni con Taiwan dopo 30 anni da separati: l'isola con un suo sistema giudiziario e politico, sebbene non avesse mai proclamato l'indipendenza, Pechino con la sua rivoluzione maoista. Ma, commemorando il quarantennale della normalizzazione dei rapporti, il presidente cinese Xi-Jinping non ha fatto sconti: "I cinesi non dovrebbero combattere altri compagni cinesi, siamo disposti a fare del nostro meglio con la più grande sincerità per la pacifica riunificazione della madrepatria, questo nel miglior interesse dei compatrioti e dell'intera Nazione. Noi non escludiamo l'uso della forza e ci riserviamo di utilizzare ogni mezzo necessario contro le forze straniere e i piccoli gruppi di indipendentisti e separatisti e contro tutte le loro attività. Ovviamente mai agiremo contro i compatrioti di Taiwan".

Il riferimento agli stranieri è agli Stati Uniti che hanno sempre sostenuto l'isola, buen retiro degli esuli maoisti.