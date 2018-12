Quali sono state le storie più popolari del 2018 su Euronews?

"Mia figlia di 7 anni - aveva scritto Gabriella - prima di andare a letto mi chiede: 'ma se vince quello che parla male di noi mi rimandano in Africa?'. E piange disperata. Mio figlio invece, prende l'autobus per andare agli allenamenti di calcio quasi tutti i giorni e da circa un paio di mesi mi racconta di insulti che è costretto a subire da suoi gentili simpatizzanti".

Al primo posto c'è la storia di Gabriella Nobile , la mamma adottiva di due bambini che a febbraio, in piena campagna elettorale, aveva scritto su Facebook una lettera aperta al ministro dell'Interno Matteo Salvini per denunciare il clima di intolleranza sempre più pesante nei confronti dei suoi figli.

Il vicepremier aveva risposto dopo qualche ora attraverso i propri account social: "Una mamma che ha adottato due bimbi africani dice che i suoi figli hanno paura di me? Sbaglia, lo dico con affetto, da papà. Basterebbe che la mamma spiegasse ai suoi figli che io allontanerò dall’Italia delinquenti, clandestini e spacciatori, non certo i bambini! (...) P.S. Visto che viviamo entrambi a Milano, sarei ben felice di offrirle un caffè al parco, mentre i nostri bimbi giocano insieme".

"Io il caffè non lo bevo - era stata la replica di Gabriella in un'intervista a Repubblica - ma non ho niente contro Salvini in sé. La mia era una denuncia sociale, non politica. Accetto la sua offerta, ma solo se mi chiama dopo le elezioni".

Al secondo posto della nostra classifica c'è l'incendio alla festa ebraica di Londra dello scorso maggio. L'incendio, causato probabilmente dallo scoppio di un cellulare, aveva causato una decina di feriti, nessuno dei quali grave.

Terzo posto per la nostra intervista esclusiva al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sul caso della nave Diciotti, che ad agosto - su iniziativa del ministro dell'Interno Matteo Salvini - fu bloccata per dieci giorni nel porto di Catania in attesa di ricevere l'autorizzazione per lo sbarco degli oltre 130 migranti a bordo.

Un caso che portò la Procura di Palermo ad avviare un'indagine nei confronti del ministro con l'ipotesi di sequestro di persona aggravato. Inchiesta per cui in seguito è stata chiesta l'archiviazione.

Molto apprezzata anche la scheda dedicata alle ultime elezioni politiche in cui abbiamo spiegato come si vota all'estero e chi erano i candidati.

Chiude la nostra classifica il botta e risposta dello scorso ottobre tra il vicepremier Luigi Di Maio e il presidente della Bce Mario Draghi dopo le critiche rivolte da quest'ultimo al governo gialloverde.