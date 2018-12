RD Congo alle urne per eleggere il Presidente ma voto ostacolato

Nella giornata di domenica i circa 40 milioni di elettori della Repubblica Democratica del Congo si sono recati alle urne per eleggere il nuovo presidente. Elezioni attese già rinviate tre volte. le operazioni di voto sono state ostacolate sia dalla rottura delle macchine elettrioniche utilizzate per la prima volta quest'anno che hanno smesso di funzionare, ma anche dalle piogge torrenziali.

A rischio sono soprattutto i seggi nelle aree controllate dall'opposizione, in alcuni casi non hanno aperto. Le autorità locali hanno citato i rischi legati all'epidemia di Ebola - In alcune aree della capitale Kinshasa i seggi hanno aperto con 7 ore di ritardo.