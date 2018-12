Tutti i colori del Papa per l'unità della Terra

Papa Francesco nel tradizionale messaggio urbi et orbi si è fatto portavoce di un mosaico in terra fatto con una arlecchinata celeste.....

Papa Francesco: "Il mio augurio di buon Natale è un augurio di fraternità. Fraternità tra le persone di ogni nazione e cultura. [...] Le nostre differenze non sono un danno o un pericolo, sono una ricchezza. Come per un artista che vuole fare un mosaico, è meglio avere a disposizione tessere di molti colori piuttosto che di poche".

Francesco ha ricordato l'amata e martoriata Siria, lo Yemen, il conflitto arabo palestinese e invitato la Comunità internazionale ad abbandonare le divisioni e gli interessi di parte.