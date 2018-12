Turchia: il prima possibile attacco al Kurdistan siriano

Da giorni le truppe di Ankara sono in viaggio verso il confine in quella che, di fatto, è un'accelerata nell'operazione militare contro le milizie curdo-siriane che hanno combattuto l'Isis a fianco degli Stati Uniti.

Nelle ultime ore un portavoce della Casa bianca ha comunicato che il presidente Donal Trump ha intenzione di accettare l'invito del presidente turco a visitare Ankara il prossimo anno.

La tensione nel Kurdistan siriano è altissima: non solo Ankara invia le truppe verso il confine ma dall'altro lato della frontiera si mobilitano i ribelli siriani supportati dai turchi, mentre le milizie curdo-siriane, in allarme, hanno inviato una delegazione a Mosca per cercare supporto.

Erdogan proprio in queste ore, intanto, ha invitato Putin a un incontro, ma il Cremlino attende prima di accettare.