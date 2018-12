Pompei: scoperto cavallo bardato

Un cavallo bardato di 2mila anni fa: questo è l'ultimo eccezionale ritrovamento di Pompei, venuto alla luce nella zona suburbana a nord, vicino alla via di Civita Giuliana. L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che ha conservato sotto le ceneri pezzi di vita quotidiana, non smette di meravigliare gli oltre tre milioni di visitatori l'anno (dopo il Colosseo, infatti, Pompei è il sito più visitato nel 2017).

Lo scheletro dell’animale era ancora legato in stalla, assieme ad altri due o tre purosangue. "I cavalli erano pronti per essere adoperati - dice Massimo Osanna, direttore generale del Parco archeologico di Pompei - Non sappiamo se l'eruzione li ha sorpresi mentre si stavano attrezzando per la fuga: questo ce lo diranno solo le indagini".