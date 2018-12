Indonesia: tsunami killer, oltre 220 le vittime

Centinaia i feriti: oltre 800 - 28 i dispersi. In un primo momento le autorità locali pensavano si trattasse di una semplice marea - invintando la popolazione a resatre calma

Una vera e propria strage. Almeno 220 morti è il bilancio provvisorio di uno tsunami che si è abbattuto nella serata di sabato in Indonesia. La costa è stata colpita in prossimità dello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra.

Secondo l'Agenzia metereologica e geofisica indonesiana - le onde anomale sarebbero state causate da frane sottomarine seguite a un'eruzione di Anak Krakatau - un' isola vulvanica che si è formata negli anni vicino al vulcano Krakatoa. Secondo gli esperti tsunami di questa tiplogia sono molto rari.

Lo tsunami ha distrutto centinaia di abitazioni radendo al suolo interi villaggi e danneggiando seriamente almeno 9 hotel. Aclune delle zone colpite sono a Banten, dove si trovano diverse località balneari frequentate da turisti.

La forza dell'onda devastante si è abbattuta sugli impiegati della compagnai statale Pnl che si erano incontrati in occasione di un concerto rock per celebrare la fine dell'anno. All'evento partecipavano almeno 260 persone. La violenza dell'acqua ha spazzato via il palco. Almeno 4 componenti del gruppo risultano dispersi.