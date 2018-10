Tajani a Euronews: "Roma cambi la manovra, Bruxelles ascolti di più"

Il No di Bruxelles alla manovra di bilancio dell'Italia divide il ceto politico europeo. Antonio Tajani, presidente del parlamento di Strasburgo ed esponente del centrodestra italiano, critica le proposte economiche e fiscali arrivate da Roma, ma ha anche qualche appunto da fare alla Commissione. Ospite di Raw Politics ha espresso il suo punto di vista.

"Non condivido la posizione italiana ma nemmeno il linguaggio della Commissione europea nei confronti dell'Italia. Dissento dalla Commissione quando si esprime contro uno stato membro, quando assume posizioni rigide e aggressive. In questo momento difficile per l'Europa e per le istituzioni europee a causa dei numerosi partiti populisti, dobbiamo mantenere la calma, studiare il contenuto della manovra e solo poi decidere. Non è una battaglia tra Bruxelles e Roma".