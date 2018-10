Calcio, le partite del martedì di Champions

Jose Mourinho, allenatore Manchester United

''E' uno dei migliori giocatori di tutti i tempi... e nessuno puo' affermare il contrario. E' un concetto molto semplice: lui è il migliore di sempre"

Tra i bianconeri out anche Emre Can e Khedira. Allegri sta pensando ad un cambio di modulo per sopperire alle assenze: in campo Barzagli, con Bernardeschi e Dybala in ballottaggio per una maglia da titolare

Juventus a punteggio pieno nel Gruppo H, Manchester secondo. L'altro match di giornata vedrà lo Young Boys affrontare in casa il Valencia

Per il Gruppo E, testa a testa tra Ajax e Bayern Monaco in vetta alla classifica. Le due squadra giocheranno rispettivamente Benfica e AEK Atene.

Equilibrato il Gruppo F dove il Lione capolista affronterà fuori casa l'Hoffenheim. Punti d'oro in palio tra Shakhtar Donetsk e Manchester City.

E chiude il martedì di Champions il Gruppo G con Roma - CSKA di Mosca all'Olimpico e Real Madrid Viktoria Plzen