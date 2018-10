Gibilterra guarda con preoccupazione alla Brexit

Ogni giorno, circa ottomila spagnoli attraversano il confine tra Spagna e Gibilterra per lavorare in questo piccolo promontorio che appartiene alla corona britannica.In auto, a piedi, in bicicletta. Sono preoccupati per la Brexit. Hanno paura di perdere il lavoro o di richiedere un visto, il che significa code infinite, come spiega Gemma Salcedo, che ha lavorato come commessa per quindici anni.

"Invece di impiegare cinque minuti per attraversare il confine, potrebbero volerci tre o quattro ore".

Gibilterra è anche il motore economico di quest'area del sud della Spagna. Si stima che generi il 26% del prodotto interno lordo. E non crea solo occupazione. Le aziende della zona esportano beni e servizi a Gibilterra.

È ben noto a Loren Perianez, proprietario di un negozio di motociclette, che teme per il futuro della sua attività.

"I miei affari dipendono molto da Gibilterra, uno di questi è la vendita di motocicli che rappresenta il 90% delle entrate. Inoltre vendo mobili e il fatturato che realizzo con gli abitanti di Gibilterra e i lavoratori transfrontalieri è di circa il 40%".

Anche i locali sono anche irrequieti. L'azienda GibMaroc importa prodotti freschi in arrivo dall'Europa. E per loro è essenziale che il traffico al confine rimanga fluido. Il proprietario, George R. Desosia, pensa che sia possibile un accordo, ma afferma di essere preparato a ogni eventualità.

"Gli abitanti di Gibilterra sono degli imprenditori, e cercano sempre di trovare una soluzione. Già 48 ore dopo il referendum qui c'era un'enfasi diversa, un diverso impulso, e si stava già cercando di trovare un modo per volgere a nostro favore quest a nuova sfida".

La popolazione della rocca ha votato chiaramente contro la Brexit, quasi il 96% ha detto di no all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

La nostra corrispondente Ana Lazaro: "La Brexit è fonte di preoccupazione permanente, qui a Gibilterra. Ma alcuni la vedono come un'opportunità per chiudere alcuni dei punti controversi che sono in sospeso con la Spagna da troppi anni".

La Spagna ha lasciato da parte la questione della sovranità. Ma aspira ad usare Brexit per risolvere altri problemi. Principalmente, l'uso comune dell'aeroporto di Gibilterra, la fine degli scarichi inquinanti nel mare e la lotta contro il contrabbando di sigarette.

Ma il punto più controverso rimane la trasparenza fiscale, come confermato dal primo ministro di Gibilterra.

"Oggi non abbiamo un accordo definitivo in materia fiscale, ma penso che abbiamo fatto molti buoni progressi perché condividiamo degli obiettivi. Sebbene non abbiamo ancora raggiunto accordi tecnici, possiamo essere ottimisti sul fatto che i tecnici saranno in grado di mettere in pratica gli accordi raggiunti tra i politici ".

L'accordo tra Madrid e Londra sembra davvero vicino. Ma in caso di fallimento, la Spagna potrebbe escludere Gibilterra dall'accordo sulla Brexit e dal suo periodo di transizione.