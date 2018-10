Cala il pessimismo sul prossimo vertice UE. La Brexit tiene sospese le sorti dell'Irlanda

Le probabilità di una svolta sulla Brexit appaiono diminuire di minuto in minuto. Al centro della discordia tra Bruxelles e Londra resta la questione dei confini irlandesi, ossia come evitare una frontiera rigida sull'isola una volta che il regno unito lascerà l'Unione europea. Un cerchio che durante il vertice di mercoledì i leader europei cercheranno di far quadrare

"Non siamo ancora arrivati a un accordo- afferma il negoziatore europeo Michel Barnier- restano aperte diverse questioni, compresa quella irlandese. Ho capito che abbiamo bisogno di più tempo per raggiungere questo accordo generale e fare i progressi decisivi necessari per portare a termine questi negoziati sul ritiro ordinato della Gran Bretagna dall'Unione europea."

Sulle prospettive di un accordo sembra meno positivo il presidente del consiglio europeo, Donald Tusk.

Non c'è nessun motivo di ottimismo per questo vertice in cui si discuterà della Brexit, scrive in un tweet. L'unica fonte di speranza per ora è la buona volontà e la determinazione di entrambe le parti. Per una svolta abbiamo bisogno di fatti concreti.

Guadare all'abisso della Brexit potrebbe servire a portare nuove da discutere durante la cena di mercoledì e uscire dall'impasse che tiene l'Irlanda con il fiato sospeso. Oltre a danneggiare il commercio, il timore è che la mancanza di un accordo possa far riaccendere le tensioni in Irlanda del Nord.