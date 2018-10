Migranti, alta tensione al confine italo-francese

I militanti protestavano contro il recente sgombero di un rifugio occupato e autogestito, all'interno del quale, per mesi, avevano fornito assistenza, vestiti e pasti caldi ai migranti che transitavano per attraversare il confine francese.

E nel frattempo le polemiche non si sono fatte attendere: "Non voglio credere che Macron ci usi come campo profughi d'Europa" ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, che da mesi sul tema continua a scambiarsi pesanti stoccate con il presidente francese.

Ma la tensione resta alta lungo tutto il confine: a Ventimiglia - nella zona che divide la Costa azzurra dalla Liguria - un camion adibito al trasporto dei cavalli è stato fermato con 15 migranti, quasi tutti siriani arrivati in Italia passando per la Bosnia. Uno di loro è stato trasportato in ospedale per un malore, mentre per il passeur - un 31enne tunisino con regolare permesso di soggiorno che sembra stesse scortando il gruppo dal Friuli - si apriranno ora le porte del carcere