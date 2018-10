Pedofilia: il Papa toglie lo stato clericale a 2 vescovi cileni

È il provvedimento più severo che poteva essere assunto nei loro confronti.

"In entrambi i casi", precisa un comunicato diramato in spagnolo dalla sala stampa vaticana, "è stato applicato l'articolo 21 comma 2,2 del Sacramentorum Sanctitatis Tutela, in conseguenza di atti evidenti di abuso di minori".

La decisione adottata dal Papa "non ammette appello".

La Congregazione per la Dottrina della Fede "ha già informato le parti interessate, attraverso i rispettivi superiori, nelle rispettive residenze". In particolare, Francisco José Cox, continuerà a far parte dell'Istituto dei padri di Schoenstatt, lo stesso ordine religioso dell'arcivescovo emerito di Santiago Francisco Errazuriz. L'arcivescovo, dimessosi nel 2002, vive da allora in preghiera e penitenza in Germania.