Giornalista saudita dissidente scomparso

Da martedì 2 ottobre non si hanno più notizie del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi. Collaboratore del Washington post che ha pubblicato una foto lasciando lo spazio per la sua colonna in bianco.

Al momento della sparizione Khashoggi, che vive in esilio negli Stati Uniti, era in Turchia, dove avrebbe dovuto sposarsi con la sua compagna, di nazionalità turca. Martedì è entrato nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul per risolvere delle questioni burocratiche e da allora non si hanno più sue notizie. La Turchia sostiene che sia ancora lì, l’Arabia Saudita dice invece che Khashoggi abbia lasciato il consolato e che non sa nulla di quello cosa gli sia successo dopo.