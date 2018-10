A Lisbona in scena l'Orchestra giovanile femminile afghana

"Mia madre non voleva farmi andare alla scuola di musica, diceva che non sono cose per ragazze, perché siamo musulmani", dice Madina Sarwari, musicista.

La musica e l'autonomia delle donne: due cose che i taleban avevano messo al bando durante il loro regime e che ancora oggi dividono la società locale. Per questo chi lavora con le donne e la musica punta più lontano.

"Siamo impegnati a fondo sul tema della uguaglianza di genere in Afghanistan e vorremmo usare il potere della musica per dare più forza alle ragazze e alle donne di tutto il paese", afferma Ahnad Sarmast, fondatore dell'Istituto nazionale afghano per la musica.

La speranza ora è che tornino in Afghanistan i tanti musicisti finiti in esilio nel corso degli ultimi decenni.