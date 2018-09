Annunciati i nomi dei candidati al premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero. In totale in nomi in corsa sono otto e tra loro spiccano personaggi che negli ultimi mesi hanno riempito i titoli dei giornali.

Proposto dal Partito Popolare europeo c'è Oleg Sentsov, regista ucraino, catturato in Crimea dopo l'invasione di Mosca del 2015, e condannato per attività terroristiche a 20 anni di carcere.

S&D and the Greens/EFA hanno presentato la nomina invece per le ONG impegnate nel salvataggio dei migranti in mare, mentre il terzo partito per importanzak, l'ALDE, porta la candidatura di Caesar: un fotografo siriano che ha esposto piu di 55.000 immagini delle atrocità commesse durante la guerra in Siria.

In questo link tutti i nomi dei candidati. Il nome del vincitore sarà rivelato il 25 ottobre.