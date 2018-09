Torna Farage a far campagna pro Brexit

A volte ritornano. È ricomparso Nigel Farage, ex leader del partito euroscettico Ukip che aveva fomentato la Brexit per poi scomparire alle scorse elezioi. Adesso, a causa dello stallo nei negoziati fra Londra e Bruxelles denunziati dalla premier Theresa May. È tornato a fare campagna al grido di "leave means leave", uscire vuol dire proprio uscire.

Circa le difficoltà denunciate dalla May, Nigel Farage ha detto che: "Il piano mezzi dentro e mezzi fuori non significa nulla. Non si può esser fuori solo sulla carta. Non conviene a noi e a quelli che in questo paese hanno votato per la Brexit. E questo piano non ha nessun supporto nel paese".

Sullo stesso tono David Davis, ex ministro delegato proprio all'uscita del Regno Unito da Bruxelles. ha invocato un nuovo progetto con un accordo commerciale completo e una nuova strategia per i rapporti con l'Irlanda.