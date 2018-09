La scure delle leggi razziali sull'istruzione

"Mio nonno, cacciato dall'Università e dall'Ordine dei medici perché era ebreo"

Il nonno di Michele Emdin fu uno dei 700 docenti a pagare il semplice fatto di essere ebreo all'entrata in vigore, nel 1938, delle cosiddette "leggi razziali". Docente di medicina legale all'Università di Pisa venne espulso dall'Accademia e dall'Ordine dei medici. Poi incarcerato e destinato al campo di smistamento di Ferramonti, riuscì solo miracolosamente a fuggire e a nascondersi fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. ´`È per ricordare storie come la sua che Michele Emdin, docente di cardiologia alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, è entrato a far parte del comitato scientifico di "San Rossore 1938": progetto che prende il nome dalla residenza da cui Vittorio Emanuele III firmò, il 5 settembre di quell'anno, le tristemente celebri "leggi per la difesa della razza".