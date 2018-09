Missili vicino a Damasco nella notte, la Siria accusa: "Lanciati da Israele".

Le forze militari siriane avrebbero intercettato missili lanciati da Israele nelle vicinanze dell'aeroporto di Damasco, sabato notte. A dare la notizia è l'agenzia ufficiale dello Stato Sana. Israele per il momento non commenta quello che per il governo siriano è ritenuto "un atto di aggressione", avvenuto a meno di due chilometri di distanza dal palazzo presidenziale.

Nei sette anni del conflitto in Siria, Israele ha mostrato allarme per la crescente influenza dell'Iran, alleato chiave del presidente Bashar al-Assad, e ha già colpito obiettivi militari ritenuti collegati a Hezbollah e all'Iran. Anche in questo caso, sostiene Rami Abdurrahman dell'Osservatorio sui Diritti Umani della Siria, interpellata da Haaretz, l'obiettivo era probabilmente un deposito di armi arrivate dall'Iran e destinate ai combattenti libanesi.

L'ambasciatore israeliano a Mosca Gary Koren aveva affermato che Israele avrebbe fatto ricorso alle "misure più estreme" per evitare che la Siria e il Libano si trasformassero in un avamposto militare iraniano.

Diversi testimoni hanno confermato di aver visto razzi illuminare la notte di Damasco e le immagini sono state riportate dalla TV di stato siriana.