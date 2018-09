Gli accordi di Oslo, 25 anni dopo

"Gli accordi di Oslo sono stati un disastro per il popolo palestinese. È stato un disastro nazionale che ha dissolto la causa palestinese. È stato l’inizio dell’accordo del secolo. L’accordo ha posto fine ai nostri diritti a Gerusalemme e al nostro diritto sulla terra. Il popolo palestinese era diviso. Il mondo ha riconosciuto Israele e non ha riconosciuto i diritti del popolo palestinese. L’accordo ha posto fine anche alla resistenza palestinese come un diritto dei palestinesi", aggiunge Fawzy Barhoum , portavoce di Hamas.

"Israele non ha rispettato tutte le disposizioni dell’accordo, quindi i risultati sono stati negativi per l’economia palestinese, come alti tassi di disoccupazione, alti tassi di povertà e bassa crescita economica, che hanno portato a un alto costo della vita e all’impossibilità di vivere in palestina", spiega l'economista Maher Tabbaa.

Secondo Oxfam a Gaza l'80% della popolazione necessita di aiuti umanitari per sopravvivere.