La corsa di Florence verso la Carolina del Nord e del Sud. Oltre 1 milione le persone evacuate.

Il rischio maggiore è per la Carolina del Sud e la Carolina del Nord, sulle quali la tempesta tropicale dovrebbe abbattersi tra il 12 e il 13 settembre, passando per le Bermuda e le Bahamas, e trascinando con sé tempeste, piogge eccezionali e venti distruttivi.

A essere presi d'assalto, intanto, in queste ore, sono, tra gli altri, negozi di alimentari e supermercati: sugli scaffali spariscono via via le scorte di cibo e di acqua potabile. Come d'assalto sono state prese anche le stazioni per il rifornimento di carburante. Sono tre gli Stati in cui è stato già dichiarato lo stato di emergenza: oltre al North e South Carolina anche la Virginia. Ma l'allerta si estende a un'area molto più ampia, ben oltre la fascia costiera, e coinvolge oltre 20 milioni di persone.

Continui sono i moniti della Protezione Civile verso tutti coloro che si rifiutano di eseguire gli ordini di evacuazione, mettendo a rischio la propria vita.

Il Servizio meteorologico nazionale (Nws) americano ha indicato in 5,4 milioni il numero di persone che vivono in aree attualmente sotto allerta o sorveglianza uragani.