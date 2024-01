Video. L'eruzione in Islanda regala immagini mozzafiato: il panorama surreale

La lava ha creato uno spettacolo mozzafiato dando vita a un panorama surreale dopo l'eruzione di un vulcano nel sud ovest dell'Islanda per la seconda volta in meno di un mese.

L'eruzione è avvenuta dopo uno sciame di terremoti nei pressi della città di Grindavik, ha dichiarato l'Ufficio meteorologico islandese. La comunità è stata evacuata durante la notte, ha riferito la televisione islandese Ruv.

"La lava sta scorrendo a poche centinaia di metri a nord della città, tra i 400 e i 500 metri", ha dichiarato Kristín Jónsdóttir dell'Ufficio meteorologico islandese.

L'Islanda si trova sopra un punto noto per l'attività vulcanica nell'Atlantico settentrionale e registra in media un'eruzione importante ogni quattro o cinque anni. La più dirompente in tempi recenti è stata l'eruzione del vulcano Eyjafjallajokull del 2010, che ha spruzzato enormi nubi di cenere nell'atmosfera e ha portato a una diffusa chiusura dello spazio aereo in Europa.