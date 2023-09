Brasile, storica vittoria dei nativi alla Corte Suprema, grande festa

Centinaia di manifestanti indigeni, molti dei quali indossavano i tradizionali, sgargianti, copricapi di piume, si sono radunati a Brasilia per festeggiare una storica vittoria legale. I popoli Xokleng, Guarani e Kaingang della riserva indigena Ibirama-Laklano, nel sud del Brasile avevano infatti intentato una causa per ristabilire i loro diritti sulle terre ancestrali dei nativi.

Lo scorso 21 settembre la Corte Suprema del Brasile ha respinto la cosiddetta "argomentazione temporale", secondo la quale i popoli nativi non dovrebbero avere diritto alle terre in cui non erano presenti nel 1988, anno in cui fu ratificata l'attuale Costituzione del Paese.

I gruppi di nativi sostengono che questo viola i loro diritti, dato che molti di loro sono stati costretti a lasciare le loro terre durante la dittatura militare, che ha governato il Brasile dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. Gli attivisti per il clima si sono schierati con i nativi nella lotta. Secondo loro il ripristino delle riserve è uno strumento efficace per preservare il territorio dalla deforestazione e combattere il cambiamento climatico.

Le riserve indigene attualmente coprono l'11,6% del territorio brasiliano, in particolare nella foresta amazzonica. Il Brasile conta circa 1,7 milioni di abitanti indigeni, lo 0,8% della popolazione.

Il presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva ha creato lo scorso anno il primo ministero brasiliano per gli Affari indigeni. Il Brasile ha più di 700 terre indigene riconosciute, anche se circa un terzo è ancora in attesa di essere designato ufficialmente come riserva.