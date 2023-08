Colombia, roghi nei pressi di Bogotà

In questo video la corsa contro il tempo dei vigili del fuoco aiutati dagli agricoltori per cercare di spegnere gli incendi in Colombia, vicino alla capitale Bogotà. La zona è per lo più disabitata, ma almeno una famiglia ha dovuto essere evacuata dai soccorritori.

