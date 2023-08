Argentina: un caffé contro l'iperinflazione

A Buenos Aires, il proprietario di una caffetteria, Dario Mas, ha trovato un modo ingegnoso per gestire l'aumento dell'inflazione. Mentre il cambio parallelo del "dollaro blu" - il più comune utilizzato dai residenti per accedere ai dollari ed evitare controlli sulla valuta - continua a salire, Mas utilizza una macchina speciale per stampare il tasso di cambio giornaliero sul caffè, insieme ad altre immagini scelte dai clienti.

Nell'Argentina colpita dall'inflazione, dal 2019 è in vigore un sistema di controllo dei cambi e diversi tassi di cambio funzionano in parallelo a quello ufficiale. Storicamente, gli argentini hanno scommesso sul dollaro per evitare il deprezzamento del peso argentino