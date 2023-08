Città del Messico, la marcia delle popolazioni indigene tra musica e balli

In centinaia hanno marciato al ritmo della musica sulla Reforma Avenue a Città del Messico per celebrare la Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni. Secondo l'International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), il Messico ospita 68 diverse popolazioni autoctone, che rappresentano oltre il 15% della popolazione del Paese. "Questo è un giorno di protesta ma anche di festa", ha spiegato Esmeralda Cortes, che ha viaggiato dallo stato di Oaxaca, nel sud del Messico, per partecipare alla marcia.

