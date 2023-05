Ricongiungimenti familiari, ma solo per 5 minuti al confine tra Usa e Messico

Appena un abbraccio, il tempo di salutarsi ma è già tanto.Succede al confine del Rio Bravo tra Stati Uniti e Messico, dove si è tenuta la decima edizione dell'evento noto come "Abrazos, no muros" (Abbracci, non muri).Creata nel 2016, l'iniziativa permette alle famiglie separate dalle politiche di immigrazione di riunirsi per qualche minuto dopo anni di separazione.

Appena un abbraccio, il tempo di salutarsi ma è già tanto.

Succede al confine del Rio Bravo tra Stati Uniti e Messico, dove si è tenuta la decima edizione dell'evento noto come "Abrazos, no muros" (Abbracci, non muri).

Creata nel 2016, l'iniziativa permette alle famiglie separate dalle politiche di immigrazione di riunirsi per qualche minuto dopo anni di separazione. Organizzata da gruppi umanitari che sostengono i migranti e dalle autorità messicane e statunitensi, l'iniziativa ha consentito a circa 150 famiglie di migranti messicani di incontrare i loro cari, che non vedevano da anni, mentre erano sorvegliati dalle forze di sicurezza statunitensi.