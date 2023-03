Spagna: incendio boschivo rade al suolo 4.000 ettari di terreno

no comment

Oltre 1.500 persone sono state evacuate a causa di un grave incendio boschivo nella provincia orientale di Castellon, in Spagna. L'incendio, scoppiato giovedì, è ora sotto controllo ma ha raso al suolo 4.000 ettari di terreno. I servizi di emergenza della regione hanno dichiarato che otto villaggi sono stati evacuati, così come una casa di riposo per anziani a Montan.