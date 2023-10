Il braccio bionico funziona da anni, riducendo il livello di dolore dell'utente: la prima persona che l'ha ricevuto racconta come abbia cambiato la sua vita

Una donna che ha perso il braccio in un incidente agricolo ha rivelato come un'innovativa protesi bionica abbia trasformato la sua vita.

La tecnologia fonde il braccio bionico alle ossa e lo collega al sistema nervoso tramite elettrodi impiantati nei nervi e nei muscoli.

Dopo l'incidente di cui è stata vittima più di 20 anni fa, *Karin era afflitta da un forte dolore da arto fantasma, quando un amputato percepisce dolore o fastidio in un arto che non c'è più.

"Mi sentivo come se avessi costantemente la mano in un tritacarne, il che creava un alto livello di stress e dovevo assumere dosi elevate di vari antidolorifici", ha detto.

Molte persone hanno difficoltà ad adattarsi alle protesi convenzionali, poiché l'aggancio meccanico e il controllo affidabile degli arti sono due delle sfide principali nella sostituzione degli arti artificiali.

Questo è stato il caso di Karin per molti anni, che ha trovato le protesi convenzionali scomode e inaffidabili.

Ma tutto è cambiato quando è diventata la prima persona con amputazione sotto il gomito a ricevere il nuovo tipo di mano bionica, installata con "un approccio chirurgico e ingegneristico integrato", secondo il professor Max Ortiz Catalan, responsabile della ricerca sulle protesi neurali presso il Bionics Institute in Australia e fondatore del Center for Bionics and Pain Research in Svezia, che ha guidato la ricerca.

"Per me questa ricerca ha significato molto, perché mi ha dato una vita migliore", ha detto Karin, che ha aggiunto di avere ora "un migliore controllo sulla mia protesi, ma soprattutto il mio dolore è diminuito, oggi ho bisogno di molte meno medicine".

Fondere l'uomo e la macchina

Questa trasformazione nella vita di Karin è il risultato di una tecnica unica che fonde essenzialmente lo scheletro dell'utente con il braccio bionico utilizzando l'osteointegrazione, in cui un impianto viene accettato dall'osso come parte di esso, anziché come un oggetto estraneo.

L'impianto funge da ancoraggio permanente per la protesi, che può essere facilmente attaccata e rimossa.

Un team di ingegneri e chirurghi guidati da Catalan ha sviluppato l'interfaccia uomo-macchina, che consente anche il collegamento elettrico con il sistema nervoso dell'utente mediante elettrodi impiantati in alcuni nervi e muscoli.

"Karin è stata la prima persona con amputazione al di sotto del gomito a ricevere questo nuovo concetto di mano bionica altamente integrata, che può essere utilizzata in modo indipendente e affidabile nella vita quotidiana - ha spiegato Catalan - il fatto che sia stata in grado di utilizzare la sua protesi in modo confortevole ed efficace nelle attività quotidiane per anni è una promettente testimonianza delle potenziali capacità di cambiare la vita di questa nuova tecnologia per le persone che devono affrontare la perdita di un arto".

Catalan ha aggiunto che "l'approccio chirurgico e ingegneristico integrato" ha anche contribuito a ridurre il livello di dolore di Karin, che ora utilizza molte delle stesse risorse neurali per controllare la protesi che utilizzava con il suo braccio biologico.

"L'integrazione biologica degli impianti in titanio nel tessuto osseo crea l'opportunità di far progredire ulteriormente l'assistenza agli amputati", ha spiegato Rickard Brånemark, professore associato all'Università di Göteborg e amministratore delegato di Integrum, che ha guidato l'intervento e si è occupato di osteointegrazione per le protesi d'arto sin dal loro primo utilizzo nell'uomo.

"Combinando l'osteointegrazione con la chirurgia ricostruttiva, gli elettrodi impiantati e l'intelligenza artificiale, possiamo ripristinare la funzione umana in un modo senza precedenti - ha detto - il livello di amputazione al di sotto del gomito presenta sfide particolari e il livello di funzionalità raggiunto segna un'importante pietra miliare per il campo delle ricostruzioni avanzate delle estremità nel loro complesso".

La mano bionica è stata sviluppata dall'azienda italiana di robotica Prensilia e si chiama Mia Hand.

È dotata di componenti motorie e sensoriali uniche che consentono all'utente di svolgere circa l'80% delle attività della vita quotidiana.

"L'accettazione della protesi è fondamentale per il successo del suo utilizzo - ha dichiarato Francesco Clemente, amministratore delegato di Prensilia - oltre alle prestazioni tecniche, Prensilia ha lottato per sviluppare una mano che potesse essere completamente personalizzabile dal punto di vista estetico.

Mia Hand è nata per essere mostrata e non nascosta: volevamo che gli utenti fossero orgogliosi di ciò che sono, anziché vergognarsi di ciò che hanno perso".

*Il nome completo di Karin è stato omesso per motivi di privacy.