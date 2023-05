Il presidente esecutivo della Malta Medicines Authority, Anthony Serracino Inglott fissa i parametri per proteggere e migliorare la salute pubblica attraverso la regolamentazione dei prodotti medicinali e delle attività farmaceutiche

La Malta Medicines Authority è una struttura deputata a proteggere e migliorare la salute pubblica attraverso la regolamentazione dei prodotti medicinali e delle attività farmaceutiche.

Il suo presidente esecutivo, il Professor Anthony Serracino Inglott, illustra le sfide che gli Stati più piccoli dell' Unione Europea devono affrontare per garantire a tutti i pazienti un accesso adeguato ai farmaci:

"In alcune aree l'industria tende a puntare su mercati più ridotti a un prezzo elevato. Quindi si vendono i farmaci a un prezzo molto alto a un numero minore di persone piuttosto che venderli a un numero maggiore di persone a un prezzo più basso. Perché questo potrebbe essere più attrattivo in un'area in cui le strutture, i trasporti, le spese sono legate alla quantità. Da un punto di vista industriale ed economico, questa potrebbe essere per l'industria una sostenibilità più sostanziale, dal punto di vista finanziario. Ma l'Unione Europea deve iniziare a pensare che i farmaci, quelli innovativi, devono essere resi disponibili e accessibili a tutti i cittadini di tutti i Paesi. E il modo in cui sembra che si stia cercando di raggiungere questo obiettivo con la nuova legislazione è quello di incentivare quei farmaci che hanno un prezzo ragionevole e accessibile. Ora è chiaro che l'UE inserirà questi tre pilastri per la disponibilità dei farmaci in Europa: sicurezza, efficacia e qualità, e ne aggiungerà un altro , altrettanto essenziale: l'accessibilità. Quindi, per immettere un farmaco sul mercato europeo, non basterà che sia sicuro, efficace e di buona qualità come requisito per l'autorizzazione al commercio".