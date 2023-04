I ricercatori britannici stanno sviluppando un cerotto al testosterone per le donne con i sintomi della menopausa che promette di aumentare il desiderio sessuale e migliorare drasticamente la salute femminile. Medherant, un'azienda spin-out dell'Università di Warwick, intende avviare i test clinici entro la fine dell'anno. Questa settimana ha annunciato di aver raccolto quasi 3 milioni di sterline (3,4 milioni di euro) per portare avanti la sperimentazione.

Se i trial andranno a buon fine e il cerotto verrà approvato dalle autorità sanitarie, sarà l'unico sostitutivo del testosterone disponibile per le donne di tutto il mondo.

In passato ci aveva provato Procter & Gamble: un cerotto al testosterone, chiamato Intrinsa, aveva ottenuto l'approvazione dell'Agenzia Europea per i Medicinali nel 2006, ma era poi stato respinto dalle autorità di regolamentazione statunitensi per motivi di sicurezza. L'autorizzazione al commercio era stata quindi ritirata dall'Ue su richiesta del produttore.

"Una sofferenza inutile"

Il testosterone è l'ormone principale negli uomini, ma è essenziale anche per le donne, e la sua produzione cala bruscamente dopo la menopausa. Questo può provocare una perdita di libido, o desiderio sessuale.

Le donne con i sintomi della menopausa oggi possono ricorrere alla terapia ormonale sostitutiva (Tos) con cerotti a base di estrogeni e progesterone, ma non a base di testosterone.

Secondo gli esperti, alcune donne finiscono per applicare gel che sono stati approvati solo per l'uso sugli uomini - adattandola alla corretta frazione della dose maschile di cui hanno bisogno.

Il cerotto sviluppato da Medherant, invece, si attacca alla pelle per fornire alle donne la giusta dose di ormone e deve essere cambiato solo due volte a settimana.

"Possiamo usare il nostro cerotto per evitare un'inutile sofferenza nella vita quotidiana delle donne", ha dichiarato David Haddleton, professore di chimica all'Università di Warwick e fondatore di Medherant.

Dal 2015, le linee guida sulla menopausa emanate dal National Institute for Health and Care Excellence raccomandano l'integrazione di testosterone per le persone in menopausa con scarso desiderio sessuale, se la sola terapia ormonale sostitutiva non è efficace.

Haddleton ha dichiarato che il cerotto al testosterone era "davvero necessario" ma "semplicemente non disponibile".