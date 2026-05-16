Il porto di La Coruña si prepara ad accogliere un ospite scomodo. L'Ambition, una nave da crociera turistica con più di 1.700 persone a bordo, raggiungerà la città galiziana dopo diversi giorni alle prese con un focolaio di gastroenterite causato da norovirus, che ha costretto a confinare passeggeri ed equipaggio durante la sua sosta a Bordeaux.

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Le autorità spagnole hanno autorizzato l'attracco della nave, previsto per le 10:30 del mattino, anche se lo sbarco dei passeggeri dipenderà dall'ispezione sanitaria che sarà effettuata a bordo dal servizio di Sanidad Exterior. Secondo la Delegazione del Governo, al momento restano attivi trenta casi di gastroenterite tra passeggeri ed equipaggio, un numero inferiore ai circa cinquanta casi rilevati inizialmente in Francia.

L'episodio ha seguito una rotta tanto turistica quanto inquietante. L'Ambition, operato dalla compagnia Ambassador Cruise Line, era partito dalle isole Shetland e aveva fatto scalo a Belfast, Liverpool, Brest e Bordeaux. Proprio nel porto francese sono scattati gli allarmi sanitari: passeggeri con vomito e diarrea, isolamento a bordo. Nello stesso periodo è morto anche un passeggero britannico novantenne, anche se la compagnia sostiene che il decesso non fosse legato all'infezione.

Lo scalo inizialmente previsto a Ferrol è stato cancellato. Al suo posto la nave ha fatto rotta verso La Coruña, dove da ore le autorità locali coordinano i protocolli con la Xunta, la Capitanía Marítima, la Policía Nacional e l'Autoridad Portuaria.

La Sanità chiede calma per l'arrivo della nave da crociera

Le autorità insistono nel trasmettere tranquillità e ribadiscono che la situazione è "sotto controllo". L'arrivo dell'Ambition, però, avviene in un contesto di crescente sensibilità sanitaria in Europa verso i focolai sulle navi da crociera. Solo pochi giorni prima un'altra nave turistica aveva occupato le prime pagine internazionali per un focolaio di hantavirus nell'Atlantico.

Anche in quell'episodio, che aveva come protagonista il MV Hondius, la vicenda si era conclusa con un approdo in Spagna, in quel caso a Tenerife, nel quadro di una complessa operazione internazionale. La decisione del governo spagnolo di consentire il suo ingresso in porto aveva suscitato critiche politiche e malumori in parte della cittadinanza per l'arrivo della nave, ma allo stesso tempo era stata appoggiata dall'Organizzazione mondiale della sanità, che aveva elogiato la gestione dell'operazione.

Il suo direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ringraziato pubblicamente il "coraggio morale"delle autorità spagnole e ha definito "impeccabile" la risposta sanitaria, sottolineando la rapidità nell'isolamento dei casi e la coordinazione internazionale.

Per ora l'Ambition mantiene il suo itinerario e prevede di partire verso Gijón già sabato sera. Ma ad La Coruña l'immagine del grande gigante del mare che entra lentamente in porto avrà stavolta meno sapore di vacanze e più quello di un'operazione sanitaria sotto stretta vigilanza.