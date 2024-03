I laureati potrebbero presto ottenere una laurea paneuropea, secondo i nuovi piani presentati dalla Commissione europea. Il programma sarà complementare a Erasmus+ ma ancora non è chiaro come potrà essere accessibile a tutti senza finanziamenti, rischiando di diventare un'opzione elitaria

Secondo la proposta presentata mercoledì le università dei Paesi dell'Ue si unirebbero per offrire programmi di studio congiunti, a livello di laurea, master o dottorato, che si tradurrebbero in titoli di studio con marchio Ue riconosciuti in tutti i 27 Paesi membri.

Il programma sarebbe aperto alle istituzioni pubbliche e private degli Stati membri dell'Ue, con la possibilità di adesione anche per le università dei Paesi partner di Erasmus+.

La laurea europea accanto agli altri programmi comuni dell'Unione

Il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, nel presentare i piani, si è detto "convinto" che la laurea europea sia il "prossimo grande passo" in termini di rendere tangibili per i cittadini i benefici dell'integrazione europea.

"Non ho dubbi sul fatto che tra qualche anno la laurea europea troverà il suo posto accanto a Schengen, all'Erasmus, al mercato unico, all'euro, come risultato concreto dell'Unione europea", ha dichiarato Schinas ai giornalisti.

Iliana Ivanova, commissario per l'Istruzione e la Gioventù, ha dichiarato che il piano è una risposta alle richieste di studenti, università e datori di lavoro e che aumenterà la competitività dell'Europa "assicurando il posto dell'Europa nella corsa globale ai talenti".

Le controversie sull'utilità di una laurea europea

Ma nonostante il loro entusiasmo, i due hanno visibilmente faticato a spiegare la necessità delle nuove lauree o come funzionerebbero nella pratica, mentre i giornalisti facevano domande su domande in cerca di chiarimenti.

Attualmente non esiste un riconoscimento automatico dei diplomi accademici in tutta l'Ue, per cui gli studenti devono sottoporsi a procedure spesso complesse e costose per far riconoscere i loro documenti in un altro Paese.

Schinas ha affermato che il programma non intende "sostituire il riconoscimento dei diplomi o delle qualifiche professionali" di una singola istituzione, ma offrire un "percorso opzionale" di una laurea europea. Ha anche detto che la prospettiva di studiare per una laurea europea in più Stati membri potrebbe attrarre più talenti da Paesi esterni al blocco.

Nessun nuovo finanziamento previsto: preoccupa una deriva elitaria della proposta

Per conseguire una laurea europea, gli studenti dovrebbero studiare in università iscritte in almeno due diversi Stati membri, ma non verrebbe sbloccato alcun finanziamento aggiuntivo per sostenerli in tal senso.

Alla domanda di Euronews se questo potrebbe escludere gli studenti provenienti da contesti socioeconomici più bassi e favorire l'elitarismo, Schinas ha risposto: "Quello che stiamo facendo qui oggi è solo, al contrario di un approccio elitario", sostenendo che tale approccio sarebbe quello di aprire il programma solo a una certa classe di università in Paesi selezionati.

"Contrariamente alla nozione elitaria, il programma è onnicomprensivo e aperto a chiunque, a qualsiasi università, di qualsiasi Stato membro", ha aggiunto Ilianova.

"Le università non europee della Ivy League sono sinceramente interessate alle lauree europee perché vedono in questo progetto un'opportunità per salire di livello", ha aggiunto Schinas.

Bruxelles ritiene che il programma sia complementare a Erasmus+, probabilmente l'iniziativa più popolare e conosciuta dell'Ue che consente agli studenti di studiare o lavorare in altri Paesi europei. Il blocco ha investito ben 26,2 miliardi di euro in Erasmus per il periodo 2021-2027, con gli studenti che guadagnano fino a 390 euro al mese in borse di studio finanziate dall'Ue per sostenere i loro studi all'estero.

I futuri studenti potranno utilizzare i fondi Erasmus per ottenere la laurea europea, ha dichiarato Schinas.

Dubbi sul sostegno nazionale alla laurea europea

Secondo l'iniziativa della Commissione, le università si iscriverebbero al programma su base puramente volontaria e non riceverebbero alcun nuovo finanziamento. Tuttavia, esse otterrebbero dei risparmi mettendo in comune le risorse.

Lo schema prevede due fasi:

La prima è l'assegnazione di un marchio europeo , che fornirebbe un timbro di approvazione per dimostrare che un programma di laurea congiunta soddisfa i requisiti della laurea europea.

, che fornirebbe un timbro di approvazione per dimostrare che un programma di laurea congiunta soddisfa i requisiti della laurea europea. La seconda è una laurea europea a tutti gli effetti, che verrebbe rilasciata congiuntamente da più università di diversi Stati membri. Ciò richiederebbe agli Stati membri di apportare alcune modifiche alla loro legislazione nazionale.

L'Associazione delle Università Europee ha dichiarato di aver accolto con favore il progetto della Commissione, ma ha affermato che il suo successo "dipende innanzitutto dall'attuazione, in tutta Europa, degli strumenti e dei mezzi relativi ai programmi congiunti che già esistono".

La presentazione della proposta è solo un primo passo verso lo sviluppo di un piano completo. I lavori si intensificheranno nella seconda metà di quest'anno, ha dichiarato un funzionario dell'Ue, il che significa che il compito di curare il progetto spetterà alla presidenza ungherese del Consiglio dell'Ue.

Più di 30 istituti ungheresi sono attualmente sospesi dal programma di punta dell'Ue Erasmus+ a causa delle preoccupazioni sulla loro autonomia dal governo, in un contesto che ha di recente ha provocato un ulteriore inasprimento delle relazioni tra Bruxelles e Budapest.