"La Bulgaria ostaggio dell'area Schengen", dice il suo primo ministro

La Bulgaria è "ostaggio" del dibattito sull'allargamento dell'area Schengen, afferma il primo ministro bulgaro Nikolaj Denkov in un'intervista a Euronews concessa dopo il suo discorso al Parlamento europeo di Strasburgo

Secondo Denkov, il Paese soddisfa tutti i criteri per aderire alla zona di libera circolazione, ma nonostante ciò il veto di alcuni governi ne impedisce l'ingresso.

"Quando ho incontrato il Cancelliere Nehammer in Austria, mi ha detto chiaramente che oggi non ha alcun problema con la Bulgaria e la Romania. Il suo problema è il funzionamento dello spazio Schengen in generale. Questa è più una discussione tra l'Austria e l'Unione Europea che tra l'Austria e la Bulgaria. Noi siamo le vittime di questa situazione, e come ho detto oggi, e come ho detto oggi, ci sentiamo un po’ ostaggio di questo dibattito. Spero in uno sviluppo positivo a dicembre".

Il primo ministro respinge le critiche di Ungheria e Serbia per l'annunciata tassa sul gas russo diretto verso di loro e in transito sul territorio bulgaro. Budapest e Belgrado temono che la misura porti a un aumento consistente dei prezzi del carburante. Ma Denkov assicura che a pagare il conto saranno solo i russi.

"Il modo in cui viene implementata questa tassa non impone alcun pagamento da parte dei Paesi riceventi come l’Ungheria. Sarà definita in modo tale da essere pagata da Gazprom. Ho discusso con il primo ministro ungherese Orbán e con quello serbo, dicendo che non è una misura contro i loro cittadini. Non vogliamo danneggiarli in alcun modo. Vogliamo recuperare parte dei profitti destinati all'industria bellica russa, che è direttamente alimentata da Gazprom".

In passato, la Bulgaria manteneva bloccati i negoziati per l'adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea, preoccupata per i diritti della minoranza bulgara nel Paese. Ma dopo l'accordo raggiunto nel 2022, Sofia non ha ulteriori richieste per il governo di Skopje.

"C’è una decisione molto chiara dell’anno scorso. La Macedonia del Nord ora deve negoziare con l'Unione Europea non con la Bulgaria ogginon con la Bulgaria oggi. Non abbiamo ulteriori requisiti. Ciò che ci aspettiamo è che questo accordo venga rispettato da parte della Macedonia del Nord, come previsto".

L’allargamento dell'Unione nei Balcani occidentali, del resto, è nell’interesse della Bulgaria sia politicamente che economicamente, ma i nuovi Paesi membri dovranno diventarlo a pieno titolo, avverte il primo ministro.