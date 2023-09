La settimana del discorso sullo Stato dell'Unione

Nell'ultimo discorso sullo Stato dell'Unione europea del suo mandato, Ursula von der Leyen ha annunciato un'indagine sui veicoli elettrici cinesi sovvenzionati da sussidi statali. Ma non ha chiarito se si candiderà o meno per un altro mandato

Nel discorso sono stati toccati diversi temi, tra cui uguaglianza di genere, economia migrazioni, e sostegno all'Ucraina, con l'estensione della protezione temporanea per i rifugiati ucraini.

Un annuncio ha sicuramente sorpreso la platea, quello con cui la presidente ha lanciato un'indagine contro le sovvenzioni sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina.

Von der Leyen, invece, non ha chiarito se intende candidarsi o meno per un altro mandato alla guida della Commissione. Nel suo approfondimento settimanale "Stato dell'Unione", Stefan Grobe ne parla con Jacob Kirkegaard, senior fellow al German Marshall Fund e al Peterson Institute for International Economics.

Ma c'è spazio anche per la questione mai sopita della secessione della Catalogna dalla Spagna.

Questa settimana, decine di migliaia di persone hanno sfilato in corteo a Barcellona per celebrare la Diada de Catalunya, la Giornata Nazionale Catalana, e hanno chiesto l'indipendenza, sei anni dopo il tentativo fallito guidato dal presidente della Generalitat Carles Puigdemont.

Intanto a Madrid persiste il limbo politico successivo alle elezioni di luglio e i seggi assegnati ai partiti separatisti catalani potrebbero essere cruciali per la formazione di un nuovo governo dell'attuale presidente Pedro Sánchez.