Fact Check: falsa la protesta dei rifugiati ucraini a Roma

Notizie false sui rifugiati ucraini continuano a diffondersi in Europa. Un canale Telegram pro Cremlino ha pubblicato un video la scorsa settimana dicendo che si trattava di una protesta dei rifugiati ucraini e che i cittadini italiani fossero stufi di queste stupide proteste.

Il post è stato visto migliaia di volte su questo canale che ha 80mila iscritti

Ma è falso. Qui a "The Cube" abbiamo preso un paio di fermoimmagine dal video e abbiamo fatto una ricerca inversa su internet. Abbiamo verificato che questo video è stato condiviso da diversi media italiani. E non ha nulla a che vedere con i rifugiati ucraini.

Si tratta di una protesta che si è tenuta a giugno a Roma, organizzata da un gruppo ambientalista chiamato Extinction Rebellion.

Abbiamo trovato il video originale su Twitter, che conferma che si tratta di una protesta per il clima. Secondo i media italiani, i manifestanti hanno bloccato la strada per protestare contro l'uso dei combustibili fossili e per spingere il governo verso l'energia pulita, come quella solare o eolica.

Ma non è la prima volta che canali pro Russia provano a gettare discredito sui rifugiati ucraini

Questa settimana, "The Cube" ha smascherato la fake news sui richiedenti asilo ucraini invitati a stare in un ex campo di concentramento tedesco.

