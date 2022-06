La pedofilia online aumenta in modo geometrico in Europa

85 milioni di immagini pedopornografiche sono circolate sul web l'anno scorso. Gli studi suggeriscono un aumento del 6.000% dal 2010 in questi dati. Governi, società civile e aziende tecnologiche si sono riuniti a Bruxelles mercoledì e giovedì per un vertice globale per contrastare gli abusi sui minori online. Qualunque sia la violenza commessa, le vittime che osano parlare vogliono essere ascoltate perché i traumi sono tutti terribilmente dolorosi.

Daniela Ligiero, fondatrice del Brave Movement, dice: "Come molti sopravvissuti, ho vissuto a lungo nella paura e nel silenzio. Ma sono anche una dei pochi fortunati, perché alla fine ho avuto accesso a risorse, aiuto e supporto che mi hanno permesso di essere quello che sono oggi. Per questo ho iniziato a battermi in modo che nessun bambino debba passare attraverso quello che ho passato io".

La pedofilia online è considerata un rischio maggiore dalla Polizia di Stato

A 47 anni Daniela Ligiero non ha più paura di esprimersi. Questo ex membro dell'amministrazione Obama è stata maltrattata dall'età di 6 anni da un parente, un membro della sua famiglia. Da adolescente ha avuto il coraggio di confidarsi con i suoi genitori. Invita le vittime a parlare nonostante marchio che le sfregia per tutta la vita.

Continua Daniela Ligiero, fondatrice del Brave Movement: "Penso che ci sia ancora molta stigmatizzazione e vergogna. E c'è la sensazione che questo sia qualcosa che accade da qualche altra parte, non nelle nostre famiglie, non nelle nostre comunità, e che è piccolo. In realtà il fenomeno è enorme. Lo sappiamo dai dati che circa una ragazza su quattro e un ragazzo su otto in tutto il mondo subiranno una qualche forma di violenza sessuale da bambini. Siamo moltissimi, ma la maggior parte di noi è nascosta".

L'Unicef ​​sottolinea che gli abusi sui minori online sono un fenomeno recente, che risale a circa dieci anni fa. Ma le conseguenze sono per tutta la vita perché l'oblio non esiste in rete.

Così Cornelius Williams, direttore, protezione dell'infanzia UNICEF: "Stiamo parlando di milioni di immagini di bambini che continuano a circolare. E quando questa immagine viene fatta circolare, significa che stanno ritraumatizzando il bambino. Il bambino non potrà mai sbarazzarsi di queste immagini. Immagini di essere stato maltrattato nella sua infanzia. E mentre cresce come persona, come individuo,quell'immagine è ancora là fuori. Circola sempre. È infinita. È immortale. Non va mai via. "

Il mese scorso l'UE ha proposto misure per spingere le aziende tecnologiche a prendere di mira meglio tali dati e predatori. La cosa più importante per tutti gli attori è che giustizia sia fatta, non importa quanto tempo ci voglia.