Scandalo alimentare scuote Buitoni

Per la seconda volta in poche settimane Buitoni è nuovamente al centro di uno scandalo alimentare. Una nuova denuncia è stata presentata in Francia per avvelenamento da batteri E. coli in una serie di pizze. Questi due casi si aggiungono ai 150 casi di contaminazione da salmonella recentemente rivelati in 9 Stati membri, questa volta a causa dei cioccolatini Kinder. Questi casi rivelano difetti nel sistema di sicurezza alimentare europeo, che è comunque considerato uno dei più sicuri al mondo. Per le associazioni dei consumatori non è tanto il sistema europeo ad essere in gioco, ma la mancanza di mezzi da parte degli Stati e la volontà dei produttori.

Buitoni al centro di uno scandalo che l'azienda avrebbe volentieri evitato

Camille Perrin, responsabile delle politiche alimentari del BEUC (European Bureau of Consumers' Unions), dice: "Abbiamo pubblicato un rapporto tre anni fa che evidenziava una riduzione piuttosto preoccupante delle risorse destinate a questi controlli ufficiali, sia in termini di budget che di personale sanitario. Questo può aver portato a questo tipo di scandalo poiché se le case costruttrici sono semplicemente abbandonate a se stesse, se ci affidiamo interamente agli autocontrolli che effettuano, beh, rischiamo di tralasciare alcune non conformità”.

In meno di 20 anni, il personale ispettivo è diminuito del 7% in Spagna, del 10% in Belgio e del 30% in Francia. Il Parlamento europeo chiede da molti anni un rafforzamento legislativo. Per alcuni è paradossale lasciare alle aziende il controllo dei propri prodotti. Questa ambiguità indebolisce il sistema europeo.

Eric Andrieu, MEP (S&D): "Oggi possiamo dire che produciamo il miglior cibo del mondo, il che è vero, quando dico di no posso essere un po' severo nel dirlo, ma penso che sia anche volontario perché penso che dobbiamo fare progressi in questo settore. Dobbiamo migliorare la legislazione e c'è ancora spazio per miglioramenti. Posso dire che al momento siamo all'80% di sicurezza, ma c'è un margine del 20% su cui dobbiamo ancora progredire per garantire il 100%, a livello comunitario”.

Contattata da Euronews, la lobby dell'industria alimentare europea, FoodDrinkEurope, non ha voluto commentare questi due casi. "Sono questioni di competenza dell'azienda interessata. Tuttavia, la sicurezza alimentare è una priorità per i membri di FoodDrinkEurope e continuiamo a lavorare con la Commissione europea, i partner della catena alimentare e altre parti interessate per garantire i più elevati standard di sicurezza", ha spiegato l'organizzazione nella sua risposta scritta.