Novska, città nella contea di Sisak Moslavina, in Croazia, vuole diventare la Sillicon Valley dei Balcani. Da cinque anni questa regione rurale è la culla di Pismo, un progetto europeo con due incubatori specializzati in videogiochi, completamente attrezzati e aperti alla formazione di giovani talenti.

L'obiettivo è quello di creare posti di lavoro in un settore all'avanguardia. Un cambio di paradigma radicale per la regione. "Trent'anni fa qui avevamo un'industria pesante, poi tutto è crollato - dice Andreja Seperac, vicedirettrice dell'agenzia di sviluppo regionale Simora -. C'è stata la guerra, la crisi e tutto il resto, e ci chiedevamo: cosa dobbiamo fare per far restare qui i giovani? Abbiamo iniziato a lavorare a questa iniziativa chiamata Sisak Moslavina, il centro della contea dell'industria del gioco. Ed è così che è iniziato tutto".

Il budget di Pismo è di 3,36 milioni di euro, di cui quasi l'80% coperto dalla politica di coesione dell'Unione europea. Il resto è finanziato dalla contea di Sisak Moslavina. Pismo conta 67 imprese e start-up, quasi il triplo di quanto previsto al suo lancio nel 2017.

Una delle aziende coinvolte ha sviluppato degli occhiali per le persone con problemi di udito (nel mondo sono più di 400 milioni secondo l'Oms). Convertono in tempo reale il suono in testo sulle lenti. Una volta completata la gamma degli investitori, saranno commercializzati a circa 500 euro. Il prototipo è stato presentato quest'anno al Ces di Las Vegas. "Negli occhiali c'è un microfono direzionale - dice Josipa Bemcek, cofondatrice dell'azienda -. Dopo aver ricevuto il suono lo invia al "cloud", che lo converte in una parola scritta e lo stampa sulla lente degli occhiali tramite un piccolo dispositivo".

Stefan Vedrina è specializzato in videogiochi educativi, tra cui Moopies, dedicato ai più piccoli. I bambini possono far compiere alle loro mascotte determinate azioni mentre, per esempio, studiano matematica, . Il suo creatore si è formato a Pismo per un anno e oggi la sua start-up si sta evolvendo nell'incubatore.

"Noi paghiamo solo l'affitto, non le utenze - dice Vendrina - Alcune persone di Pismo coinvolgono investitori, locali e internazionali, e riusciamo a presentare le nostre idee almeno una volta alla settimana ad alcuni di loro. Quindi abbiamo molte opportunità".