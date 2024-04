World Nature Photography Awards 2024: guarda le foto premiate

Un nido costruito su un mobile per bambini mezzo rotto appeso al portico di una casa, che si muoveva costantemente in tutte le direzioni a causa del vento. Ho osservato per ore mentre il maschio e la femmina volavano a turno per aggiungere ramoscelli, piume, capelli e persino etichette di vestiti raccolti nelle vicinanze per costruire questo nido dalla forma perfetta che può contenere diverse uova. Alla fine, la femmina era soddisfatta e ha accettato di posare all'ingresso della sua nuova casa. Anche il drago non poteva che sorridere.