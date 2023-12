"First shadow" è ambientato nel 1959. Per i fan della serie Netflix, la più vista di sempre in inglese sulla piattaforma, sarà in cartello al Phoenix Theater fino all'agosto 2024

La serie Tv di Netflix, Stranger Things, è diventato un evento teatrale a Londra. Giovedì ha debuttato al Phoenix Theater "Stranger Things: The First Shadow", diretto da Stephen Daldry (regista di "Billy Elliot: The Musical" e di "The Crown")e scritto da Kate Trefry e Jack Thorne in collaborazione con Matt e Ross Duffer, i creatori della serie televisiva che era presenti alla prima londinese giovedì sera. L'adattamento teatrale è ambientato anni prima degli eventi della serie Tv, nel 1959, per esplorare l'adolescenza di Henry Creel (interpretato da Louis McCartney), un personaggio entrato nella quarta e per ora ultima stagione della serie, e la sua trasformazione in Vecna, l'antagonista di quella stagione. Lo Hopper televisivo incontra lo Hopper teatrale e gli regala un cappello originale della prima stagione di Stranger Things Dal 2016 Stranger Things, con la sue note di fantascienza e di mistero, ha riscosso un enorme successo su Netflix tra i più giovani, diventando la serie in lingua inglese più vista sulla piattaforma, secondo la Reuters. La prima teatrale ne ha avuto altrettanto stando alle recensioni di diversi media. La produzione della quinta stagione della serie è stata ritardata da due scioperi a Hollywood e dovrebbe riprendere a gennaio. Lo spin-off teatrale della seria sarà in cartello fino al 25 agosto 2024.