Forgiata 2.600 anni fa, la spada di Longquan è stata la prima del suo genere a essere realizzata in ferro nella storia cinese. Più o meno nello stesso periodo Toledo, in Spagna, stava diventando un centro per la produzione di spade: prima il generale cartaginese Annibale e poi i romani si erano accorti della qualità dell'acciaio della città.

I maestri spadai di Longquan

La spada di Longquan è una delle armi più iconiche della Cina ed è annoverata tra i beni del patrimonio culturale immateriale nazionale. La sabbia di ferro che si trova a Longquan conferisce alle lame prodotte qui una maggiore resistenza. Grazie ai minerali unici che si trovano nei fiumi locali, i fabbri di Longquan continuano a seguire l'antico processo di forgiatura. Questo avviene attraverso un complesso processo di martellamento in cui il ferro viene ripetutamente riscaldato per rimuovere le impurità e forgiare infine l'acciaio.

In passato solo i migliori artigiani cinesi potevano diventare fabbri di spade. Una volta forgiata, un coltello speciale viene utilizzato per modellare e affilare i lati della lama. Ottenere il giusto equilibrio è una vera sfida e il fabbro usa tutta la sua abilità per modificare lo spessore e l'angolo della lama. Una volta terminata, la lama viene riscaldata e temprata un'ultima volta prima di essere lucidata e decorata.

Il famoso fabbro e restauratore di spade Hu Xiaojun mostra a Crossing Cultures la complessità del ferro meteorico Euronews

Hu Xiaojun è uno dei più rinomati fabbri di spade di Longquan. Legato alla tradizione, forgia le sue famose "Spade del cielo" con ferro meteorico. Mostrando un grosso pezzo di ferro meteorico, spiega: "Questo si chiama modello Widmanstatten. Si tratta di ferro e nichel cristallizzati dopo centinaia di milioni di anni di raffreddamento. È molto complesso".

Il metallo che ha fatto la storia di Toledo

Famosa fin dall'epoca romana, la qualità dell'acciaio di Toledo ne fece un centro per la produzione di spade. I fabbri della città hanno trascorso secoli a perfezionare il processo di forgiatura, un segreto che ha reso le spade di questa parte della Spagna temute e venerate in tutto il mondo.

Julio Ramírez è l'unico maestro forgiatore della città che produce ancora spade a mano. Uno degli ultimi legami con una tradizione che risale a più di due millenni fa. "L'acciaio di Toledo è una tecnica che consiste nel saldare due strati di acciaio all'esterno, sui taglienti, e uno strato di ferro all'interno. In questo modo si ottiene una lama molto dura e molto flessibile - dice Ramírez -. Questa è la differenza tra l'acciaio di Toledo, che è molto resistente agli urti, e l'acciaio non di Toledo, che si romperebbe".

Per ottenere flessibilità e resistenza, Julio tempra la lama riscaldandola a circa 800 gradi. Poi la raffredda in acqua. Questo conferisce all'acciaio la sua forza. Poi la rimette nella fucina a una temperatura molto più bassa. "Dobbiamo riscaldarla di nuovo, a circa 250 gradi più o meno - dice Ramírez -. In questo modo potremo eliminare le tensioni interne dell'acciaio e ottenere una lama più flessibile".

Julio Ramírez è l'unico maestro forgiatore della città che produce ancora spade a mano Euronews

Una volta forgiate, Julio e il resto del team di Espadas Mariano Zamorano modellano, lucidano e montano le lame. I turisti sono i principali clienti dell'azienda. Nel corso della storia, le spade hanno avuto un profondo significato culturale, sia in Asia che in Europa. Ma nonostante l'aspetto simile delle armi, spesso la fabbricazione e il modo in cui le spade venivano utilizzate non erano sempre esattamente gli stessi.

"Sembrano la stessa arma, ma sono armi diverse", afferma Santiago Encinas, direttore dell'azienda familiare Espadas Mariano Zamorano di Toledo. "La spada europea è progettata per essere usata con la punta e per colpire, non per tagliare, ecco perché non ha il filo".

La spada in Cina è più di un'arma

Un vecchio detto cinese dice che una bella danza deve avere un bell'oggetto di scena. Ecco perché in Cina i ballerini danzano spesso tenendo in mano una spada: questo rafforza il messaggio che vogliono trasmettere. "In Cina la spada è sia un'arma che qualcosa di più di un'arma - spiega Hu Yang, primo ballerino del China National Opera and Dance Drama Theater - La spada non esiste da sola. È radicata nella nostra cultura".

Hu Yang è primo ballerino del China National Opera and Dance Drama Theater Euronews

Le spade sono popolari perché amplificano le diverse emozioni e significano anche lo status del personaggio. "Confucio era solito passare la spada da arma simbolo di potere a linguaggio di protocollo - dice Hu Yang -. Il poeta cinese Li Bai usava la spada come pennello per scrivere le sue poesie. Una creazione artistica dovrebbe combinarsi con un contenuto culturale per mostrare il suo lato intellettuale".

Riportare in auge il passato

Se in Cina le spade hanno ancora un significato simbolico, in Spagna continuano ad avere un uso pratico. Nello splendore del magnifico castello di Almodovar Del Rio, rievocatori provenienti da tutto il Paese riportano regolarmente in vita la storia.

Dai combattimenti alle armature, il gruppo di combattimento medievale Bohurt Zona Sur presta una meticolosa attenzione ai dettagli per ricreare il passato. "Le nostre armature rievocano il Medioevo, il periodo tra il XIV e il XVI secolo. Sono realistiche - spiega una delle combattenti del gruppo, Samantha Chapman -. Aldilà del vostro background o del livello di addestramento, l'abilità nel combattimento migliora con l'esercizio".