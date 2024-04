Di Euronews

Presentati i candidati del movimento politico transnazionale Volt che si presenta come un vero e proprio partito europeo

L'olandese Sophie In 'T Veld e il tedesco Damian Boeselager sono stati scelti a Bruxelles come candidati principali alle elezioni europee per Volt, un movimento politico transnazionale che si presenta come un vero e proprio partito europeo.