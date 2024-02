Odissea di golf e cultura a Rabat con Immy Barclay

In questo episodio di Golf Travel Tales, Immy Barclay ci porta nella città della luce, Rabat, in Marocco.

In questo episodio di Golf Travel Tales, Immy Barclay ci porta nella città della luce, Rabat, in Marocco. L'avventura di Immy inizia al Bahia Golf Beach a Bouznika, dove ci mostra i fairway in stile americano, i caratteristici bunker in terra rossa e il bellissimo Vichy Celestin Spa Hotel.

Continuando, vediamo Immy esplorare la storica casba degli Oudaïa. Ci fermiamo al Museo degli Ornamenti e al Giardino Andaluso per uno sguardo sul ricco passato culturale del Marocco.

Mentre Immy attraversa rue des consuls nella Medina, vediamo un esempio di fusione tra fascino storico e artigianato moderno. Al calare della notte, Immy emerge nel cuore della Medina e trascorre la serata assaporando la vera cucina marocchina del ristorante Zyrib con una vista mozzafiato sulla torre Hassan.

Continuando, Immy affronta l'impegnativo campo rosso Robert Trent Jones del Royal Dar Salaam Golf Club, famoso per la caratteristica buca denominata "La manta" e che ospita il Trofeo Hassan II e la Coppa Lalla Meryem.

Infine, Immy offre uno sguardo affascinante sui vari campi da golf del Marocco mentre riflettiamo sulle straordinarie sfide golfistiche che i tre campi del Royal Dar Es Salaam hanno da offrire.