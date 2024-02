Di Euronews

Un rifugio nella regione russa di Buryatia sta combattendo contro il tempo per salvare i cani randagi. Una nuova legge nel Paese prevede l'eutanasia per gli animali abbandonati per strada

Le nuove leggi che consentono l'eutanasia dei cani randagi in alcune regioni russe stanno spingendo gli attivisti a prendere nuove e più drastiche misure per salvare gli amici a quattro zampe. I volontari della Buryatia, vicino al confine tra Russia e Mongolia, affermano di aver salvato circa seicento animali portandoli in altre regioni, viaggiando da Mosca a Vladivostok, per evitare che vengano uccisi. Un lungo viaggio che molti di loro stanno facendo in treno.

La legge in Russia per l'eutanasia dei cani randagi

I cani randagi vengono raccolti dalla strada, vaccinati, sterilizzati e poi rilasciati in un ambiente familiare dai volontari. Il rifugio di Ananda, il più grande della Buryatia, aveva un sistema consolidato per affrontare il problema del randagismo sotto il precedente regime della regione. Ma dalla scorsa estate tutto è cambiato.

A luglio la Duma di Stato russa ha modificato la legge sul trattamento responsabile degli animali, consentendo alle regioni di stabilire la propria procedura per gli animali randagi. Le autorità della Buryatia, nell'Estremo Oriente della Russia, sono state le prime ad adottare una legge che consente di sopprimere i randagi il 26 novembre dello scorso anno. Dopo l'entrata in vigore della nuova legge, a gennaio sono stati soppressi i primi 18 cani di Ananda. Senza il sostegno dello Stato, che è terminato l'anno scorso, il rifugio semplicemente non ha i fondi e ora teme che tutti i suoi cani saranno sottoposti a eutanasia.

Ogni giorno vengono catturati circa trenta cani randagi nella capitale della regione, Ulan-Ude. Ma ora le regole sono cambiate e questi cani possono essere sottoposti a eutanasia, se i loro proprietari non possono essere rintracciati entro trenta giorni dalla cattura. Alla fine del 2023, diverse regioni russe hanno permesso l'uccisione dei cani randagi, mentre le autorità erano alle prese con il loro numero crescente. In base alla nuova legge, i rifugi per animali possono inviare gli animali in un centro di detenzione temporanea dove saranno sottoposti a eutanasia, oppure tenerli, a proprie spese.

L'anno scorso il numero di cani ad Ananda, fondato nel 2022, è cresciuto drammaticamente fino a superare i 2.500, poiché il programma di rilascio dei cani nei quartieri in cui erano stati catturati è stato chiuso. Secondo Nargiza Muminova, direttrice di Ananda, per mantenere il rifugio sono necessari più di 200mila rubli russi (oltre 2.200 dollari) al giorno, compresi gli stipendi.

"Secondo la nuova legge, ora tutti questi animali sono soggetti a eutanasia. Pertanto, con l'aiuto dei volontari, stiamo cercando di ridurre il numero di animali nel rifugio e di rimuoverli il più possibile, salvandoli così dall'eutanasia", ha detto Muminova.

Cani portati in altre regioni per salvarli dall'eutanasia

La maggior parte dei cani catturati è registrata presso il Comune, che ha il diritto di determinare il loro destino. Per salvare gli animali dalla morte, la proprietaria del rifugio ha registrato centinaia di cani a proprio nome e altri decine di volontari, prima di cercare frettolosamente di trovare loro un nuovo proprietario o una sistemazione in rifugi di altre regioni.

Negli ultimi due mesi, secondo gli attivisti, circa seicento cani sono stati salvati grazie agli sforzi dei volontari. Tuttavia, solo nel rifugio di Ananda rimangono più di 1.500 cani. I volontari promettono di continuare a cercare nuovi proprietari per salvare gli altri cani.